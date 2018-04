Lakers vence Wizards com 52 pontos de Gasol e Kobe

O Los Angeles Lakers contou com uma atuação destacada de Kobe Bryant e Pau Gasol para derrotar o Washington Wizards por 115 a 103, fora de casa. Juntos, os dois astros marcaram 52 pontos. A equipe lidera a Conferência Oeste, com 34 vitórias e 11 derrotas.

Gasol foi o principal jogador do Lakers, com um "double-double". O pivô espanhol fez 26 pontos e obteve dez rebotes. Kobe também marcou 26 pontos e deu oito assistências. Lamar Odom, do Wizards, foi o cestinha da partida com 27 pontos. Ele ainda obteve nove rebotes.

Depois de uma vitória histórica sobre o New York Knicks, com 50 pontos de vantagem, o Dallas Mavericks enfrentou mais dificuldades para derrotar o Milwaukee Bucks, por 108 a 107. O triunfo manteve a equipe na terceira colocação na Conferência Oeste.

O ala-pivô alemão Dirk Nowitzki foi o principal jogador do time, com 28 pontos e oito rebotes. Já o experiente armador Jason Kidd terminou a partida com um "double-double", com 12 assistências e 11 pontos. O cestinha do jogo foi o australiano Andrew Bogut, do Bucks, com 32 pontos.

Já o New York Knicks se recuperou da derrota para o Dallas Maverick com uma vitória sobre o Minnesota Timberwolves, time de pior campanha na Conferência Oeste, por 132 a 105. O pivô David Lee foi o destaque da equipe, com 28 pontos e dez rebotes. O ala-pivô Al Harrington conseguiu um double-double, com 26 tentos e dez rebotes. Corey Brewer, com 22 pontos, foi o principal jogador do Timberwolves.

Sem o contundido Leandrinho Barbosa, o Phoenix Suns perdeu para o Charlotte Bobcats na prorrogação por 114 a 109, acumulando a sétima derrota nos últimos dez jogos. Stephen Jackson, com 30 pontos, e Boris Diaw, com 24 pontos e 11 rebotes, foram os destaques do Charlotte. Steve Nash, com 23 pontos, foi o cestinha do Phoenix.

Confira os resultados dos jogos de terça-feira:

Washington Wizards 103 x 115 Los Angeles Lakers

New York Knicks 132 x 105 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 108 x 107 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 109 x 114 Charlotte Bobcats

Sacramento Kings 99 x 96 Golden State Warriors

