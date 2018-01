Lakers vencem a 1ª do Sacramento Com 30 pontos do ala Kobe Bryant e 26 do pivô Shaquille O?Neal, o time do Los Angeles Lakers derrotou, por 106 a 99, o Sacramento Kings no primeiro jogo do playoff melhor de sete jogos na final da Conferência do Oeste. O primeiro quarto foi decisivo quando os Lakers abriram 14 pontos de vantagem. De nada adiantou a grande atuação do ala Chris Webber, com 28 pontos, 14 rebotes e 6 assistências. O segundo jogo entre as equipes está marcado para esta segunda-feira. Pela Conferência do Leste, Boston Celtics e New Jersey Nets iniciam a decisão neste domingo.