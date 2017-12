Lakers vencem a primeira das finais Mais uma vez o gigante Shaquille O´Neil foi o destaque do Los Angeles Lakers na vitória, nesta quarta-feira, sobre o New Jersey Nets, por 99 a 94, pela primeira partida da final da NBA. O´Neil marcou 36 pontos e pegou 16 rebotes. Pelo lado dos Nets, Jason Kidd foi o cestinha com 23 pontos. A próxima partida da série melhor-de-sete acontece nesta sexta-feira em Los Angeles. Os Lakers marcaram sobre pressão desde o início do jogo, o que deixou os atacantes dos Nets sem opções, especialmente Jason Kidd, que marcou sua primeira cesta nos dois minutos finais do primeiro quarto. "A forma como jogamos no primeiro tempo foi fundamental para o desempenho na partida. Isso nos permitiu impor o ritmo do jogo", disse Phil Jackson, treinador dos Lakers. As duas equipes tiveram retrospecto parecidos durante a fase classificatória. Os Nets venceram 52 partidas e perderam 30, enquanto os Lakers venceram 58 e perderam 24. Mas quando o assunto é tradição a história é bem diferente. Os Lakers tentam o tricampeonato, e os Nets estão na sua primeira final em 26 anos.