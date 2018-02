Lakers vencem após duas derrotas O Los Angeles Lakers venceu fora de casa o Minnesota Timberwolves por 106 a 99, quebrando assim uma seqüência de duas derrotas. Os cestinhas dos Lakers foram Kobe Bryant, com 30 pontos, e Shaquille O´Neal, com 26. Destaque para Derek Fisher, que marcou 21. A vitória mantém os atuais tricampeões da NBA na terceira posição da Divisão do Pacífico, com 36 vitórias e 28 derrotas. O Minnesota sofreu sua segunda derrota consecutiva em casa depois de uma seqüência de 17 vitórias em Minneapolis. Kevin Garnett liderou os Timberwolves, com 23 pontos. A equipe está em terceiro lugar da Divisão do Meio-Oeste, com 42 vitórias em 68 partidas. Outros resultados desta sexta: Philadelphia 90 x 79 Portland Indiana 101 x 81 Utah Atlanta 107 x 104 New York New Orleans 87 x 83 Miami Detroit 90 x 80 Washington Houston 121 x 91 Chicago San Antonio 107 x 96 LA Clippers Sacramento 119 x 84 Toronto Dallas 116 x 114 Golden State