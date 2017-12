Lakers vencem clássico de Los Angeles Os Lakers venceram os Clippers por 98 a 93 na noite desta terça-feira no clássico de Los Angeles e mantiveram a melhor campanha na NBA ao lado do Minnesota, com 9 vitórias em 10 jogos. Com mais esta vitória, os Lakers lideram com tranquilidade na Divisão do Pacífico, onde os Clippers ocupam apenas a quinta posição. Shaquille O´Neal e Kobe Bryant voltaram a fazer a diferença no ataque dos Lakers. O?Neal anotou 22 pontos e se transformou, de novo, no jogador mais efetivo sob a cesta, ao realizar 11 rebotes. Bryant terminou o jogo com 25 pontos e fez 12 assistências. A rodada da NBA teve ainda os seguintes resultados: Detroit 88 x 84 Toronto; Indiana 106 x 102 Atlanta, Charlotte 95 x 88 Washington, Minnesota 80 x 73 Miami, Seattle 105 x 97 Dallas, Houston 94 x 87 Portland, Nova York 94 x 70 Golden State. Nesta quarta-feira à noite, a rodada prevê as seguintes partidas: Atlanta x Boston; Memphis x Cleveland, Dallas x Charlotte, Detroit x Filadelfia, Minnesota x Orlando, Chicago x Milwaukee, Seattle x San Antonio, Nova Jersey x Utah, L.A. Lakers x Denver, Nova York x Phoenix e Portland x Sacramento.