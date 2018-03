Lakers vencem e abrem 2 a 0 O Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs, na casa do adversário, por 88 a 81 na noite desta segunda-feira, e abriu dois a zero na série melhor-de-sete das semifinais da Conferência Oeste. O LA pode garantir a vaga antecipada na final se vencer os dois próximos jogos, marcados para os dias 25 e 27 deste mês. Desta vez, o pivô Shaquille O?Neal não esteve tão eficiente no ataque como em outras ocasiões. Marcou apenas 19 pontos. No garrafão, porém, manteve a regularidade e obteve 14 rebotes. A próxima partida será em Los Angeles.