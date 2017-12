Lakers vencem e adiam decisão na NBA Enquanto o New Jersey Nets já garantiu vaga na grande final da NBA, ao superar o Boston Celtics na Conferência Leste, no lado Oeste a decisão ficou para o 7º e último jogo. Afinal, na madrugada deste sábado, o Los Angeles Lakers ganhou do Sacramento Kings por 106 a 102 e fez 3 a 3 no playoff decisivo. Agora, a definição do outro finalista da liga norte-americana de basquete acontece domingo, em Sacramento. Jogando para se manter na disputa, já que uma derrota o eliminaria, o time de Los Angeles contou mais uma vez com o talento de suas duas grandes estrelas: Shaquille O?Neal e Kobe Bryant. Juntos, eles marcaram 72 dos 106 pontos dos Lakers. O principal destaque da partida foi mesmo Shaquille O?Neal, que marcou 41 pontos e apanhou 17 rebotes. Já Kobe Bryant conseguiu outros 31 pontos e ainda pegou 11 rebotes. Com um jogo mais coletivo, o Sacramento não impediu o brilho das estrelas do time de Los Angeles, apesar das boas atuações de Chris Webber e Mike Bibby, que marcaram 26 pontos cada.