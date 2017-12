Lakers vencem e continuam invictos Shaquille O?Neal marcou 38 pontos e conseguiu 18 rebotes na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Orlando Magic por 108 a 95. Tracy McGrady foi o cestinha do Orlando Magic e fez 22 pontos. Os Lakers venceram 6 partidas e permanecem invictos na temporada 2001/2002 da NBA, liga do basquete profissional norte-americano.