Lakers vencem e empatam série na NBA Os Los Angeles Lakers venceram o Philadelphia 76ers por 98 a 89 na noite desta sexta-feira, no Staples Center, em Los Angeles, na segunda partida da série melhor-de-sete, que vai decidir o título da liga profissional norte-americana de basquete. Kobe Bryant e Shaquille O´Neal comandaram a vitória dos Lakers e marcaram 31 e 28 pontos, respectivamente. Com o resultado, os Lakers empatam com os 76ers, que venceram a primeira partida da série melhor-de-sete.