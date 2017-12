Lakers vencem e lideram com os Kings Mais uma vez o pivô Shaquille O´ Neal foi o destaque do L.A Lakers na vitória contra o Dallas Mavericks, neste domingo, por 105 a 103. O´Neal marcou 28 pontos e pegou nove rebotes. Está foi a quinta vitória consecutiva dos Lakers e a 12.ª em 14 jogos. O ponto decisivo foi feito por Robert Horry. Os Lakers continuam empatados com o Sacramento Kings na Divisão do Pacífico, com 47 vitórias e 18 derrotas, e com a melhor campanha da temporada na NBA. Mesmo com a derrota, o Dallas manteve a ponta na Divisão Meio-Oeste, com 46 vitórias e 20 derrotas, e tem a terceira melhor campanha entre as 29 equipes da atual temporada. Confira os outros resultados: Orlando 105 x 103 Philadelphia Indiana 85 x 68 Atlanta New Jersey 87 x 76 Memphis Sacramento 116 x 113 Toronto Utah 96 x 89 Minnesota Cleveland 104 x 99 New York