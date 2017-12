Lakers vencem e mantêm a ponta Jogando em casa, o Los Angeles Lakers venceram o Golden State Warriors por 101 a 85, em Los Angeles. O gigante Shaquille O´ Neal marcou 20 pontos e o cestinha foi Kobe Bryant, com 28 pontos. Com a vitória, os Lakers continuam com a melhor campanha da NBA, nas duas conferências. São 18 vitórias e três derrotas. O Washington Wizards venceu o Toronto Raptors por 93 a 88 e chegou a sua sexta vitória consecutiva. Mais uma vez o destaque foi Richard Hamilton com 27 pontos. Michael Jordan marcou 21 pontos. Desde dezembro de 97 que os Wizards não conseguem seis vitórias seguidas. Outros resultados de domingo: LA Clippers 82 x Detroit 77; New Jersey 114 x 96 New York; Sacramento 104 x 87 Memphis; Seattle 114 x 91 Orlando.