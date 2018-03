Lakers vencem e vão à final da NBA O Los Angeles Lakers conquistou o título da Conferência Oeste da NBA. Jogando em casa, a equipe do pivô Shaquille O?Neal não teve problemas para derrotar o San Antonio Spurs por 111 a 82. Com essa vitória, os Lakers chegam a 4 a 0 na série melhor-de-sete iniciada no dia 19 de maio. Na grande final, os Lakers vão enfrentar o vencedor da série entre o Milwaukee Bucks e o Philadelphia 76ers. Esta foi a 19ª vitória consecutiva dos Lakers na temporada.