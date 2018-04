Lakers vencem em rodada de campanha solidária na NBA

A rodada de sexta-feira da NBA foi precedida de manifestações de solidariedade às vítimas do terremoto no Haiti. Pau Gasol e o ex-presidente americano Bill Clinton lideraram uma campanha para arrecadar US$ 1 mil por cada ponto marcado no dia. Cerca de dez jogadores encamparam a proposta feita antes da partida entre New York Knicks e Los Angeles Lakers.

Dentro de quadra, Pau Gasol deu sua contribuição à campanha com os US$ 20 mil arrecadados com seus 20 pontos marcados na vitória dos Lakers sobre os donos da casa, por 115 a 105. Além de Gasol, outros nove jogadores, das outras equipes que entraram em quadra na sexta, arrecadaram cerca de US$ 500 mil.

Fora das manifestações de apoio ao Haiti, Kobe Bryant esteve longe de suas melhores performances, mas foi novamente o cestinha do Lakers, com 27 pontos. Pelos Knicks, Wilson Chandler e David Lee tiveram grande atuação, com 28 e 31 pontos, respectivamente.

Os Lakers seguem na liderança da Conferência Oeste, com a melhor campanha da temporada - 33 vitórias e 10 derrotas. Já os Knicks ocupam a parte inferior da tabela do lado Leste, com 17 triunfos e 25 derrotas.

Também nesta sexta, o Phoenix Suns caiu diante do Chicago Bulls, em casa, por 115 a 104. O brasileiro Leandrinho entrou em quadra como titular, mas teve atuação discreta, com cinco pontos e quatro rebotes. O destaque do jogo foi Derrick Rose, autor de 32 pontos. O Phoenix é o oitavo colocado, no lado Oeste, com 25 vitórias e 19 derrotas.

Pela Conferência Leste, o Boston Celtics fez a lição de casa e bateu o Portland Trail Blazers por 98 a 85, em jogo marcado pelo retorno de Kevin Garnett. Jogando ao lado de Paul Pierce e Ray Allen, Garnett mostrou que ainda está longe de suas melhores apresentações. Registrou 13 pontos, quatro rebotes e três assistências.

O Boston segue na vice-liderança da tabela, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, com 28 triunfos e 13 derrotas. O Portland, por sua vez, é o quinto colocado no lado Oeste, com 26 vitórias e 18 derrotas.

Resultados da noite de sexta-feira:

Orlando Magic 100 x 84 Sacramento Kings

Philadelphia Sixers 92 x 81 Dallas Mavericks

Washington Wizards 88 x 112 Miami Heat

Toronto Raptors 101 x 96 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 103 x 89 Charlotte Bobcats

Detroit Pistons 93 x 105 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 94 x 96 New Orleans Hornets

New York Knicks 105 x 115 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 86 x 84 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 109 x 116 Houston Rockets

Golden State Warriors 111 x 79 New Jersey Nets

Phoenix Suns 104 x 115 Chicago Bulls

Boston Celtics 98 x 85 Portland Trail Blazers

Jogos deste sábado:

Indiana Pacers x Philadelphia Sixers

Charlotte Bobcats x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Sacramento Kings

Houston Rockets x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x New Orleans Hornets

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Utah Jazz x New Jersey Nets