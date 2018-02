Lakers vencem mais uma e Phil Jackson iguala marca histórica

A vitória dos Los Angeles Lakers por 123 a 109 diante do rival Utah Jazz, na madrugada deste sábado (horário de Brasília), não apenas manteve o time de Los Angeles com uma boa campanha - surpreendente para muitos -, assim como colocou o técnico Phil Jackson entre os mais vitoriosos da história da NBA. Agora, Jackson, que já possui o mesmo número de títulos da NBA que o legendário Red Auberbach, com nove títulos, alcançou a marca de 938 vitórias, encabeçando o número sete da lista dos mais vitoriosos de todos os tempos. "Os jogadores foram responsáveis pela vitória, pois desde que entraram em quadra mantiveram uma mentalidade fixa em busca da vitória", disse Jackson, que finalizou. "O mérito é deles e eu desfruto com o resultado, que nos motiva ainda mais nesta temporada." Deixando de lado a marca história, Jackson já focaliza o próximo confronto de sua equipe, o Boston Celtics, equipe de melhor campanha nesta temporada, relembrando os grandes clássicos entre as equipes na década de 80. Tal jogo acontece neste domingo, no Staples Center, em Los Angeles. A PARTIDA A quarta vitória consecutiva dos Lakers só foi possível a mais uma noite memorável do astro Kobe Bryant, que anotou 31 pontos. Já o pivô Bynum ajudou com nove rebotes. Confira os resultados da rodada: Miami Heat 114 x 121 Orlando Magic Detroit Pistons 114 x 101 Indiana Pacers Portland Trail Blazers 109 x 98 Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers 123 x 109 Utah Jazz Golden State Warriors 120 x 124 Denver Nuggets Chicago Bulls 103 x 99 Milwaukee Bucks New Jersey Nets 109 x 106 Washington Wizards Charlotte Bobcats 85 x 99 New Orleans Hornets Memphis Grizzlies 83 x 103 Houston Rockets San Antonio Spurs 73 x 83 Toronto Raptors Los Angeles Clippers 88 x 94 Phoenix Suns Sacramento Kings 80 x 92 Philadelphia 76ers