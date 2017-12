Lakers vencem Nuggets na estréia da NBA Depois de fazer uma boa pré-temporada, o Denver Nuggets não conseguiu manter o bom rendimento na estréia na temporada regular da NBA. Na madrugada de terça-feira, pelo horário de Brasília, o time de Nenê perdeu fora de casa para o Los Angeles Lakers por 89 a 78 (50 a 31 no primeiro tempo). Nesta quinta os Nuggets recebem o Minnesota Timberwolves. A atuação do brasileiro não foi boa: o pivô anotou apenas dois pontos e seis rebotes em 18 minutos em quadra. Quem se destacou foi o armador Kobe Bryant, dos Lakers. Mesmo sem o antigo parceiro, Shaquille O?Neal (que foi para o Miami Heat), Kobe anotou 25 pontos. O nome do jogo foi Chris Mihm, pivô de 2,13m, que chegou ao recorde pessoal de 23 pontos e 12 rebotes para a equipe de Los Angeles. Do lado dos Nuggets, o melhor foi Carmelo Anthony, com 20 pontos. "Você nunca deve dormir contra os Lakers, independentemente de quem esteja na quadra. É um time que tem Kobe Bryant e bons coadjuvantes", disse Carmelo. Bryant assinalou: "Começamos uma nova jornada. Não adianta falar da temporada anterior, do passado ou qualquer projeção que façam agora. Estamos abrindo um novo capítulo na história dos Lakers. Estamos tentando seguir em frente e vou procurar liderar o time da melhor maneira que posso." Para piorar, o time de Denver ainda perdeu o ala-armador Voshon Lenard, que rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda após fazer 13 pontos. Lenard faria um exame de ressonância magnética ontem para saber quanto tempo ficará fora. A previsão para o jogador é um mês longe das quadras. Nesta quarta-feira, em Miami, o brasileiro Anderson Varejão pode medir forças com Shaquille O?Neal, que foi para o Miami Heat (mas está ameaçado de não jogar por causa de contusão na perna esquerda, há 15 dias). Encerrando a rodada, o Charlotte recebe o Washington Wizards. Outros resultados de terça-feira: Detroit 87 x 79 Houston e Dallas 107 x 98 Sacramento.