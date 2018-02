Lakers vencem o rival Clippers pela temporada regular

O ala-armador Kobe Bryant comandou o Los Angeles Lakers na vitória, na madrugada desta segunda-feira (horário de Brasília), no clássico contra o Los Angeles Clippers por 113 a 92, em partida da temporada regular da NBA. Kobe Bryant deixou a quadra com 32 pontos, oito rebotes e três assistências para o Lakers (14-9), que está na vice-liderança da Divisão Pacífico. O ala-armador da equipe californiana está a 78 pontos de se transformar no 31.º jogador da história da NBA a alcançar a marca dos 20 mil pontos. O ala Corey Maggette mais uma vez liderou o ataque do Clippers (9-14), com 27 pontos, enquanto o pivô Chris Kaman conseguiu seu nono "double double" consecutivo ao converter outros 18 e pegar 16 rebotes. Esta foi a oitava derrota do Clippers em suas últimas 11 partidas. A franquia ocupa o quarto lugar da Divisão Pacífico.