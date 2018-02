Lakers vencem os Hawks em Atlanta A dupla Saquille O?Neal e Kobe Bryant fizeram a diferença mais uma vez na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Atlanta Hawks por 108 a 91, nesta terça-feira, em Atlanta (EUA). O?Neal, que foi poupado no último quarto da partida, marcou 31 pontos e Bryant fez 28. Apesar da campanha irregular, o tricampeão da NBA conquistou sua 40ª vitória na temporada em 70 jogos. A equipe ocupa o terceiro lugar da Divisão do Pacífico e a sétima posição da Conferência Oeste. Para o Atlanta, a derrota dificulta ainda mais uma possível classificação para as finais da Liga. Os Hawks somam 29 vitórias e 43 derrotas e está na 11ª posição da Conferência Leste. A briga pela oitava posição no Leste continua acirrada. O Washington Wizards, que está em nono, venceu hoje o Portland Blazers por 95 a 91 e tem agora 33 vitórias e 37 derrotas. O Milwaukee Bucks, que é o oitavo, foi derrotado pelo San Antonio Spurs por 107 a 94 e soma 34 vitórias e 36 derrotas. Ainda nesta terça, o Minnesota Timberwolves venceu o Miami Heat por 124 a 103 e o Cleveland Cavaliers bateu o Golden State Warriors por 124 a 103.