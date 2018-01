Lakers vencem os SuperSonics na NBA O Los Angeles Lakers derrotou na noite deste domingo o Seattle SuperSonics por 106 a 101 e passou para a quarta colocação na Divisão do Pacífico. Foi a quarta vitória consecutiva dos Lakers. O destaque, mais uma vez, foi Kobe Bryant, que marcou 41 pontos. Com isso, o jogador alcançou o astro Michael Jordan em número consecutivos de jogos anotando mais de 40 pontos. Esta foi a nona partida. Saquille O? Neal fez 27 pontos e pegou 17 rebotes. O cestinha dos SuperSonics foi Rashard Lewis, com 28 pontos. A equipe continua no delicado penúltimo lugar da Divisão do Pacífico, com 23 vitórias e 31 derrotas, e cada vez mais longe da classificação para os playoffs da NBA. Na classificação geral da Conferência Oeste, o Seattle ocupa o 11º lugar. Apenas oito equipes se classificam em cada Conferência. Outros jogos deste domingo: Dallas 106 x 101 Washington Orlando 113 x 105 New Jersey Minnesota 99 x 97 Phoenix Philadelphia 116 x 103 Cleveland Golden State 115 x 93 Atlanta Sacramento 99 x 92 New York