Lakers vencem outra e abrem 2 a 0 Está fácil demais para os Lakers. Com uma vitória sobre os Nets por 106 a 83, na madrugada deste sábado, a equipe de Los Angeles abriu 2 a 0 na série melhor-de-sete jogos da final da NBA e parece estar perto de conquistar o tricampeonato. Agora, os dois voltam a jogar em New Jersey, no domingo, quando o time da casa vai tentar provar que ainda pode reagir no playoff da liga norte-americana de basquete. Mais uma vez, o pivô Shaquille O?Neal foi decisivo para a vitória dos Lakers. Afinal, ele marcou 40 pontos, pegou 12 rebotes, deu oito assistências e conseguiu três tocos. A outra estrela do time, Kobe Bryant, teve uma atuação mais discreta, com 24 pontos. Do lado do Nets, Jason Kidd até que fez sua parte, ao marcar 17 pontos, pegar nove rebotes e dar sete assistências, mas não foi suficiente para impedir o triunfo do time de Los Angeles.