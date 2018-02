Lakers vencem Pacers por uma cesta Robert Horry fez a cesta decisiva na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Indiana Pacers por 97 a 95, na noite desta quarta-feira, em Los Angeles. Shaquille O´Neal foi o cestinha, com 26 pontos. O astro Kobe Bryant conseguiu mais um feito para sua carreira. Esta noite, ele se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a alcançar os 10 mil pontos. Bryant, de 24 anos, marcou 20 pontos. Os Lakers continuam na terceira posição da Divisão do Pacífico. O Indiana perdeu a oportunidade de se isolar na liderança da Divisão Central. Os Pacers chegaram a tirar uma diferença de 17 pontos, no terceiro quarto, e conquistar a vantagem no placar (95 a 91), faltando menos de um minuto para o fim da partida. A equipe está empatada no primeiro lugar da Divisão ao lado do Detroit Pistons, ambos com 38 vitórias e 23 derrotas. Outros jogos desta quarta: Boston 97 x 95 New York Washington 99 x 80 LA Clippers Orlando 111 x 99 Milwaukee Houston 97 x 95 Toronto Atlanta 111 x 105 Cleveland Memphis 96 x 86 Denver Utah 94 x 83 Seattle Phoenix 98 x 92 Portland Sacramento 96 x 95 Minnesota