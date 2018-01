Lakers vencem pela quarta vez seguida O Los Angeles Lakers derrotou o Miami Heat por 106 a 81 e alcançou a quarta colocação da Divisão do Pacífico, com 17 vitórias e 20 derrotas, superando o Seattle SuperSonics, que perdeu neste domingo por 87 a 79 para o Cleveland Cavaliers. Foi a quarta vitória seguida dos Lakers, a maior seqüência nesta temporada. O cestinha foi Kobe Bryant, com 36 pontos. O Miami perdeu a sexta partida seguida e continua na lanterna da Divisão do Atlântico, com 12 vitórias em 37 partidas. Outros resultados deste domingo: Toronto 105 x 91 Minnesota Dallas 96 x 90 LA Clippers Orlando 107 x 105 Philadelphia San Antonio 81 x 80 Boston Phoenix 107 x 99 Utah Sacramento 106 x 98 Memphis