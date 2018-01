Lakers vencem quarta partida seguida A recuperação do Los Angeles Lakers continuou na noite desta terça-feira, em Indianápolis, em mais uma rodada da NBA. A equipe derrotou o Indiana Pacers por 97 a 94 e elevou para quatro o número de vitórias consecutivas. Kobe Bryant brilhou mais uma vez e liderou o marcador, com 35 pontos. Saquille O?Neal também deu sua contribuição, com 19 pontos e 12 rebotes. O resultado mantém a equipe na quarta colocação da Divisão do Pacífico, com 23 vitórias e 23 derrotas. Mesmo com a derrota, o Indiana continua líder da Divisão Central. São 34 vitórias em 49 jogos. Jermaine O´Neal e Al Harrington foram os destaques dos Pacers. Eles marcaram juntos 45 pontos. Outra partida emocionante da noite foi entre os líderes da Conferência Oeste. O Sacramento Kings, que lidera a Divisão do Pacífico, derrotou o Dallas Mavericks, que tem a melhor campanha nesta temporada e lidera a Divisão Meio-Oeste, por 110 a 109. Keon Clarck pegou um rebote e fez a cesta decisiva para os Kings, faltando 16,5 segundos. Mike Bibby liderou o Sacramento, com 27 pontos. As duas equipes continuam na liderança de suas respectivas divisões. Outros jogos desta terça: Washington 93 x 84 Cleveland Portland 96 x 88 Orlando New York 105 x 92 LA Clippers Toronto 98 x 95 Milwaukee Minnesota 103 x 89 Houston Denver 102 x 97 Chicago