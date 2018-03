Lakers vencem Rockets nos playoffs da NBA Shaquille O´Neal pegou no ar uma bola curta demais no último segundo de jogo e enterrou-a na cesta para levar sua equipe, o Los Angeles Lakers, a uma vitória emocionante sobre o Houston Rockets na noite deste sábado, pela primeira partida dos playoffs da NBA na temporada 2003-04, que teve mais três jogos nesta noite. O jogo terminou 72 a 71 para o time da Califórnia. Os playoffs prosseguem amanhã, com mais quatro jogos. Estes foram os demais resultados da noite: Indiana Pacers 104 x 88 Boston Celtics New Jersey Nets 107 x 83 New York Knicks San Antonio Spurs 98 x 74 Memphis Grizzlies