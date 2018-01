Lakers vencem Sacramento: 100 a 99 O time do Los Angeles Lakers empatou a série do playoff final da Conferência do Oeste com o Sacramento Kings, ao vencer, neste domingo à noite, o quarto jogo por 100 a 99, no Staples Center, em Los Angeles. O time do técnico Phil Jackson obteve uma reação incrível depois de perder o primeiro quarto por 40 a 20, sem nenhum ponto do astro Kobe Bryant. A vantagem do Sacramento foi diminuindo gradativamente. Ao fim do segundo período, os Kings venciam por 65 a 51 e após o terceiro: 80 a 73. No último quarto, Bryant chegou a discutir com o técnico Phil Jackson. A 11 segundos do fim da partida o Sacramento vencia por 98 a 97. O pivô Vlad Divac teve dois lances livres, mas errou um arremesso. Dois pontos atrás, o time de Los Angeles buscou levar a partida para a prorrogação. Primeiro com Bryant, que errou uma bandeja. Depois com o gigante Shaquille O?Neal, que, após pegar o rebote de Bryant, falhou debaixo da cesta. A defesa do Sacramento tentou afastar a bola, que caiu nas mãos de Robert Horry, fora do garrafão. O jogador acertou em cheio, garantindo a vitória dos Lakers. Horry marcou 18 pontos, 11 deles no último quarto, enquanto O´Neal contribuiu com 27 e Bryant, 25. Pelo Sacramento, Divac somou 23 pontos, Mike Bibby 21 e Chris Webber 20. O quinto jogo será nesta terça-feira, em Sacramento, no Arco Arena.