Lakers vencem sexto jogo consecutivo Kobe Bryant e Shaquille O´ Neal somaram 51 pontos na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Indiana Pacers, nesta quarta-feira, por 109 a 90. É a sexta vitória consecutiva dos Lakers, que continuam com a melhor campanha da temporada e na liderança da Divisão Pacífico, com 26 vitórias e seis derrotas. Nos Pacers, o destaque foi Jermaine O´ Neil, com 18 pontos e 18 rebotes. Confira os outros jogos da rodada: San Antonio Spurs 93 x 90 Boston Celtics Charlotte Hornets 111 x 87 Atlanta Hawks Minnesota Timberwolves 111 x 106 Seattle SuperSonics Orlando Magic 99 x 91 Philadelphia Sixers Toronto Raptors 85 x 73 Chicago Bulls