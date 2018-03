Lakers vencem Spurs e ficam a uma vitória de final na NBA

O Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs por 93 a 91, na noite de terça-feira, e está a uma vitória do título da Conferência Oeste, que levará a equipe à decisão da NBA. O triunfo foi o terceiro do time californiano em quatro jogos na série melhor-de-sete. Um novo resultado positivo, na quinta-feira, em Los Angeles, encerra a disputa. O destaque dos Lakers foi mais uma vez o ala-armador Kobe Bryant, eleito o melhor jogador da temporada regular. O MVP pegou dez rebotes e marcou 28 pontos, com 14 acertos em 29 arremessos de quadra. O pivô Paul Gasol também foi fundamental, com dez pontos, dez rebotes e seis assistências. A atuação de Gasol no garrafão foi decisiva para anular o argentino Fabrício Oberto - pivô rival -, que em 21 minutos de quadra, não marcou pontos e pegou apenas três rebotes. Outro argentino, o ala Manu Ginóbili, também esteve longe de suas melhores atuações e fechou a partida com sete pontos, tendo acertado apenas dois arremessos em oito tentativas. O melhor jogador dos Spurs na partida foi, mais uma vez, o ala-pivô Tim Duncan, cestinha com 29 pontos e líder em rebotes, com 17, e tocos, com três. Tony Parker, com 23 pontos e nove assistências e Brent Barry, com 23 pontos em 27 minutos, também fizeram boa apresentação. Barry acertou cinco arremessos em 12 tentativas da linha dos três pontos. Mas, a 0s1 do fim, errou o tiro que daria a vitória à equipe texana. A série agora vai para Los Angeles, onde as duas equipes fazem o quinto jogo, na quinta-feira. Caso o San Antonio vença, o confronto volta para o Texas, no sábado. Nova vitória texana forçaria a sétima e decisiva partida, na segunda-feira, novamente na Califórnia.