Lakers vencem Wizards na NBA A equipe dos Los Angeles Lakers venceu, na noite desta terça-feira o time do Washington Wizards, onde joga o astro Michael Jordan, pelo placar de 103 a 94. Kobe Bryant, que foi escolhido, no último domingo, o ?Most Valuable Player? do ?All Star Game?, ganhou seu duelo particular com Jordan marcando 23 pontos, 11 rebotes e 15 assistências, um ?triple double?. Derek Fisher marcou 16 pontos e Lindsey Hunter, 13. Os Lakers jogaram sem o pivô Shaquille O´Neal, que continua com uma contusão no pé. Esta foi a quinta vitória dos Lakers nos seis últimos jogos. Estes foram os demais resultados da rodada: Cleveland Cavs 99 x 81 Toronto Raptors Atlanta Hawks 105 x 103 New Jersey Nets Orlando Magic 122 x 114 New York Knicks Houston Rockets 85 x 78 Memphis Grizzlies Seattle SuperSonics 106 x 112 Dallas Mavericks Sacramento Kings 99 x 86 San Antonio Spurs Indiana Pacers 82 x 98 Utah Jazz Detroit Pistons 71 x 99 Phoenix Suns Chicago Bulls 96 x 92 Milwaukee Bucks Denver Nuggets 93 x 110 Boston Celtics