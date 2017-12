Lakers x Nets: 1º jogo da decisão Uma briga de Davi contra Golias, do aspirante contra o campeão. São definições para o confronto entre o New Jersey Nets e o Los Angeles Lakers pelo título da NBA. Os Lakers e sua ?dupla mortal?, Shaquille O?Neal e Kobe Bryant, entram em quadra para tentar o tricampeonato ? podem ser a quinta equipe na história da liga dos Estados Unidos a conquistar três títulos seguidos. Os Nets não ganham um título desde 75, quando ainda disputavam a Associação de Basquete Americana (ABA). O desafio começa nesta quarta-feira, no primeiro jogo da série melhor-de-sete, no Staples Center de Los Angeles, às 22 horas (de Brasília), com ESPN Internacional. O segundo jogo será sexta-feira, o terceiro, domingo e o quarto, no dia 12. A equipe que chegar primeiro a quatro vitórias será campeã. A árdua batalha travada contra o Sacramento Kings pelo título da Conferência do Oeste ? só ganharam a vaga na prorrogação do sétimo e último jogo da série (112 a 106) ? aumenta a confiança dos Lakers na final. Os Nets eliminaram o Boston Celtics por 4 a 2 e ficaram com o título da Conferência do Leste. Shaq e Bryant mostraram do que são capazes ? juntos, podem responder por mais de 50% dos pontos do time. ?Eles estão em condições magníficas?, frisou o técnico Phil Jackson. Os Nets estão atrás do primeiro título da NBA em 26 anos de franquia e esperam surpreender. E se apóiam na genialidade do armador Jason Kidd, que tem três triples-dobles (mais de dois dígitos em três fundamentos) apenas na fase dos playoffs, o que marca sua versatilidade. O técnico Byron Scott, que esteve em três conquistas da NBA nos 11 anos em que jogou em Los Angeles, tentará pôr fim ao reinado da ex-equipe. ?Enfrentar a inteligência de Phil (Jackson), um dos melhores técnicos da liga, será emocionante.?