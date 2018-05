LaMarcus Aldridge dá novo show e Portland faz 3 a 1 nos Rockets

PORTLAND - LaMarcus Aldridge é mesmo o cara desta primeira rodada dos playoffs da NBA. Neste domingo, o ala-pivô anotou mais 29 pontos para comandar a terceira vitória do Portland Trail Blazers sobre o Houston Rockets, desta vez em casa, por 123 a 120, depois de uma prorrogação.

Assim, o jogador, que desde a temporada 2010/2011 tem média de mais de 20 pontos por jogo, chegou a 141 pontos e 46 rebotes em quatro jogos da pós-temporada. Desde Hakeem Olajuwon, em 1988, ninguém tinha mais de 140 pontos e 45 rebotes nas quatro primeiras partidas dos playoffs. A média é de mais de 35 pontos e 11 pontos.

Aldridge foi um dos quatro jogadores do Portland Trail Blazers que anotaram mais de 20 pontos no jogo 4 do playoff. Nicolas Batum fez 25, Damian Lilard anotou 23 e Matthews outros 21. Pelo Houston, funcionou o trio James Harden (28 pontos), Chandler Parsons (26) e Dwight Howard (25 pontos e 14 rebotes).

O Houston liderou boa parte do jogo, chegando a ter oito pontos de folga a oito minutos do fim da partida. Foi Howard, porém, quem anotou a cesta que levou o jogo para a prorrogação, com 106 a 106, a 3 segundos do fim. No tempo extra, o Portland logo abriu sete pontos e garantiu a vitória.

O Portland vai tentar fechar a série na próxima quarta-feira, quando vai a Houston para o jogo 5. Depois, recebe o Rockets em casa, na sexta, se necessário. Caso o time texano empate e série, a decisão é no domingo, em Houston.

RAPTORS EMPATA SÉRIE

Em Nova York, o Toronto Raptors encerrou um longo jejum e venceu uma partida de playoff fora de casa pela primeira vez desde 2001. Com um 87 a 79 sobre o Brooklyn Nets, empatou a série em 2 a 2. Agora serão dois jogos no Canadá (quarta e, se necessário domingo), enquanto o Nets só joga em casa mais uma vez, na sexta.

Kyle Lowry e Demar DeRozan foram os destaques da partida pelo lado do Raptors, respectivamente com 22 e 24 pontos num jogo marcado pelas defesas fortes. Ambos os times tiveram apenas 41% de aproveitamento dos arremessos de dois pontos, um índice baixo. Paul Pierce liderou o Nets, com 22 pontos.

NESTA SEGUNDA

O Miami Heat tenta ser o primeiro a fechar a série, nesta segunda, quando visita o Charlotte Bobcats para fazer 4 a 0. Em Indiana, o Pacers precisa vencer para não deixar a decisão para Atlanta, afinal a série contra o Hawks está 2 a 2. Já o San Antonio Spurs tem a obrigação de ganhar no Mavericks em Dallas para não permitir que o rival abra 3 a 1.