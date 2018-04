Lances livres dão vitória ao Nets sobre o Lakers na NBA

O ala-armador Vince Carter e o esloveno Bostjan Nachbar anotaram cinco pontos em lances livres nos últimos sete segundos de partida e garantiram a vitória do New Jersey Nets, fora de casa, neste domingo, sobre o Los Angeles Lakers por 102 a 100, em partida da temporada regular da NBA. O ala Richard Jefferson, com 27 pontos, cinco rebotes e três assistências, liderou o ataque do Nets (7/7), enquanto o armador Jason Kidd contribuiu com 15 pontos, 14 assistências e sete rebotes. O ala-armador Kobe Bryant foi o melhor em quadra pelo Lakers (7/6), com 31 pontos, sete assistências, quatro roubadas de bola e três rebotes. Resultados deste domingo: Toronto Raptors 93 x 78 Chicago Bulls Detroit Pistons 93 x 103 Utah Jazz Indiana Pacers 106 x 111 Cleveland Cavaliers Seattle Supersonics 101 x 116 San Antonio Spurs Los Angeles Lakers 100 x 102 New Jersey Nets