Larry Brown faz história com os Sixers Graças a mais uma atuação impecável de Allen Iverson e seus companheiros, o técnico Larry Brown, do Philadelphia 76?ers, atingiu a marca de 1000 vitórias na carreira. Iverson marcou 42 pontos, sendo 20 apenas no primeiro quarto, e os Sixers derrotaram o Los Angeles Clippers por 108 a 93. Em 20 temporadas como treinador na NBA (liga profissional norte-americana), Brown já soma 771 vitórias e 660 derrotas. Nos quatros campeonatos que disputou na ABA (Associação Americana de Basquete), ele tem mais 229 vitórias e 107 derrotas. Outro destaque da rodada da NBA na madrugada deste sábado foi a vitória dos Lakers. A dupla Shaquille O?Neal e Kobe Bryant funcionou mais uma vez e a equipe de Los Angeles ganhou do Charlotte Hornets por 99 a 94. O?Neal contribuiu com 38 pontos, enquanto Bryant marcou outros 25, além dos 10 rebotes e das 10 assistências que conseguiu. No duelo de Nova York com New Jersey, o time de Manhattan levou a melhor. Com 31 pontos de Allan Houston e outros 22 de Latrell Spreewell, os Knicks venceram os Nets por 114 a 104. Em Minnesota, Kevin Garnett marcou 31 pontos e pegou 16 rebotes, mas a sua equipe, os Timberwolves, perdeu para o Spurs por 91 a 85. Pelo lado do time de San Antonio, o destaque foi, como sempre, Tim Duncan, com 26 pontos e 16 rebotes. Mais três partidas foram disputadas nesta rodada da NBA: Orlando Magic 108 x 98 Houston Rockets, Golden State Warriors 79 x 92 Vancouver Grizzlies e Sacramento Kings 117 x 84 Denver Nuggets.