Larry Brown faz história na NBA O técnico Larry Brown entrou para a história do basquete profissional norte-americano ao se tornar, na noite de ontem, o quarto treinador a alcançar a marca de 1.000 vitórias na NBA. O feito foi registrado no jogo em que seu time, o New York Knicks, venceu o Atlanta Hawks por 105 a 94, com destaque para o suplente Jamal Crawford, que fez 23 pontos. Foi sexto resultado positivo consecutivo dis Knicks. Outros resultados - Washington Wizards 94 Indiana Pacers 85; Charlotte Bobcats 102 Milwaukee Bucks 103; New Orleans Hornets 90 Sacramento Kings 76; Minnesota Timberwolves 103 Denver Nuggets 89; Philadelphia Sixers 125 Boston Celtics 124; Memphis Grizzlies 81 New Jersey Nets 69; Portland Trail Blazers 113 Orlando Magic 108; Seattle Supersonics 104 Miami Heat 117.