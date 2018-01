Larry Brown perto do acerto com Knicks Larry Brown, que dirigiu o Dream Team na Olimpíada de Atenas e em duas temporadas com o Detroit Pistons foi campeão (2004) e finalista (2005) da NBA, pode ser anunciado nesta quinta o novo comandante do New York Knicks. O treinador de 64 anos deixou os Pistons na semana passada por problemas de saúde, mas poderá ser o técnico mais bem pago da liga americana - receberá US$ 10 milhões anuais - caso aceite a proposta dos Knicks. O objetivo é recuperar o time de Nova York, que só venceu 33 jogos na última temporada.