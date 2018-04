Larry Taylor, o 'alienígena', empurra Bauru para a semifinal do NBB

SÃO PAULO - Os norte-americanos estão dando um passo à frente nos playoffs do NBB. Um dia depois de o frio Andre Laws, jogador nascido no Alasca, conduzir o São José às semifinais do NBB ao marcar 29 pontos sobre Brasília, Larry Taylor, norte-americano naturalizado brasileiro, marcou a mesma quantidade de pontos na vitória do Paschoalotto/Bauru sobre o Vivo/Franca por 78 a 71, nesta sexta-feira, que selou a classificação do time comandado pelo técnico Guerrinha.

Bauru chegou a impor 23 pontos de vantagem no terceiro quarto, mas Franca reduziu a diferença, o que deu origem a grandes emoções no último quarto.

O time da casa esquentou a Panela de Pressão logo nos primeiros minutos, ao livrar uma vantagem de 17 a 2.

Franca conseguiu melhorar sua defesa, mas não o suficiente para segurar Larry Taylor.

O time de Lula Ferreira só conseguiu reagir no último quarto, graças a bolas seguidas de três pontos. A diferença caiu para dois pontos (71 a 69). Mas uma bola da revelação Gui Deodato, uma roubada de bola de Pilar e uma bandeja de Larry Taylor grantiram a vitória para o time da casa.

As semifinais começam segunda-feira. Bauru vai ao Triângulo Mineiro para iniciar a série contra Uberlândia. No dia seguinte, o Flamengo recebe o São José.