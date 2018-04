Leandrinho acerta retorno ao Phoenix Suns, sua 1.ª equipe na NBA

PHOENIX - No retorno à NBA, o ala/armador Leandrinho está acertando com o Phoenix Suns, equipe que já defendeu em suas primeiras temporadas na liga norte-americana de basquete. Segundo informações iniciais, o brasileiro de 31 anos assinaria um contrato de apenas 10 dias, para suprir a ausência de Eric Bledsoe, que está contundido.

Leandrinho confirmou no domingo que estava deixando o Pinheiros, equipe paulista que defendia desde novembro, com médias de 20,7 pontos, 3,3 assistências e 3,2 rebotes na disputa do NBB. Seu contrato, inclusive, estipulava a liberação imediata caso recebesse uma proposta para voltar à NBA, onde jogou por 10 anos.

Em fevereiro passado, quando defendia o Boston Celtics, Leandrinho sofreu uma grave contusão no joelho esquerdo. Assim, quando seu contrato acabou no final da última temporada da NBA, ele voltou ao Brasil para continuar o tratamento. E o acerto com o Pinheiros foi uma forma de retomar a carreira e mostrar que estava recuperado.

Agora, Leandrinho tenta novamente a sorte na NBA. O Phoenix Suns foi a equipe que ele defendeu em suas sete primeiras temporadas nos Estados Unidos, chegando a ser eleito o melhor reserva ("Sexto Homem") do campeonato de 2006/2007. Depois disso, ele ainda passou por Toronto Raptors, Indiana Pacers e Boston Celtics.