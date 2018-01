Leandrinho ajuda em vitória dos Suns O Phoenix Suns conquistou na madrugada desta segunda-feira a sexta vitória consecutiva ao bater o Indiana Pacers por 124 a 89. O armador Leandrinho começou a partida no banco de reservas e entrou em quadra apenas no último quarto do jogo, com 6 pontos, 3 assistências e 1 rebote. O time do brasileiro lidera a classificação da Divisão do Pacífico e da Conferência Oeste. Na terça-feira, os Suns pega o Miami Heat, de Shaquille O?Neal. Nos demais jogos, o Toronto Raptors venceu o Golden State Warriors por 109 a 87, o New York Knicks derrotou o Portland Trail Blazers por 113 a 105, o Seattle Supersonics superou o Miami Heat por 108 a 98 e o Houston Rockets ganhou do Denver Nuggets por 116 a 98.