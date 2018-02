Leandrinho ajuda Suns a vencer Knicks pela NBA

O ala-armador brasileiro Leandrinho Barbosa marcou 15 pontos e ajudou o Phoenix Suns a vencer, fora de casa, neste domingo, o New York Knicks por 115 a 104, em partida da temporada regular da NBA. Leandrinho jogou 25 minutos, converteu 7 de 12 arremessos de quadra, sendo 1 de 5 de três pontos. Além disso, o brasileiro contribuiu com duas assistências e dois rebotes. Os destaques do Suns (13 vitórias e 4 derrotas) na partida ficaram com o veterano ala Grant Hill e o pivô Amare Stoudemire, com 28 pontos cada. O armador canadense Steve Nash, do Phoenix, terminou a partida com 9 pontos e 15 assistências. O pivô Eddy Curry e o armador Stephon Marbury foram os melhores em quadra pelo Knicks (5 vitórias e 11 derrotas), com 21 pontos cada. Resultados da rodada de domingo: Boston Celtics 80 x 70 Cleveland Cavaliers Los Angeles Clippers 95 x 101 Indiana Pacers San Antonio Spurs 100 x 79 Portland Trail Blazers Detroit Pistons 118 x 95 New Jersey Nets New York Knicks 104 x 115 Phoenix Suns Denver Nuggets 115 x 89 Miami Heat Seattle Supersonics 96 x 109 Golden State Warriors Los Angeles Lakers 97 x 104 Orlando Magic