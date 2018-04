Leandrinho ajuda Suns em vitória sobre o Cavaliers

O ala-armador brasileiro Leandrinho Barbosa ajudou o Phoenix Suns a vencer, neste domingo, o Cleveland Cavaliers por 103 a 92, em partida da temporada regular da NBA. Veja também: New Orleans Hornets vence Nuggets e segue invicto na NBA Los Angeles Lakers vence Jazz por 119 a 109 pela NBA Leandrinho, que permaneceu em quadra por 23 minutos, marcou 14 pontos ao converter 6 de 14 arremessos de quadra e 2 de 6 lances livres. O brasileiro ainda pegou dois rebotes, deu duas assistências e fez uma roubada de bola. O destaque do Phoenix ficou com o armador canadense Steve Nash, com 30 pontos e 10 assistências. O ala Shawn Marion também deixou a quadra com um "double double" pelo Suns, ao converter 23 pontos e pegar 12 rebotes. Com o resultado, o técnico do Suns, Mike D'Antoni, conquistou sua vitória de número 200, e se tornou o treinador a atingir esta marca mais rapidamente na história da equipe. O Cavaliers segue sem o ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, que não assinou um novo contrato com a equipe norte-americana. O destaque do Cleveland ficou com a estrela LeBron James, com 27 pontos, enquanto o ala Drew Gooden e o pivô lituano Zydruna Ilgauskas marcaram outros 22 cada. Outros jogos deste domingo: Toronto Raptors 95 x 98 Boston Celtics Los Angeles Clippers 115 x 101 Seattle Supersonics Miami Heat 88 x 90 Charlotte Bobcats New York Knicks 97 x 93 Minnesota Timberwolves Detroit Pistons 92 x 91 Atlanta Hawks