Leandrinho bate recorde e comanda vitória do Suns na NBA

O ala-armador brasileiro Leandrinho converteu 39 pontos, a marca mais alta de sua carreira, e liderou o Phoenix Suns na vitória sobre o Orlando Magic, enquanto o Boston Celtics mantém invencibilidade na atual temporada da NBA. Leandrinho foi o destaque do Suns na vitória fora de casa sobre o Magic por 106 a 96 e, em seus 43 minutos de atuação, converteu 15 de 26 arremessos de quadra, incluindo 8 de 13 de três pontos e 1 de 1 lance livre. O brasileiro ainda deixou a quadra com sete rebotes e seis assistências. Além de Leandrinho, o Suns (5 vitórias e 2 derrotas) contou com a boa atuação do armador Steve Nash, que conseguiu um "double double", com 19 pontos e 11 assistências. Jogando fora de casa, o Celtics volta a ser protagonista da rodada da NBA. O ala Paul Pierce comandou a ofensiva do time de Boston com 28 pontos, enquanto o ala-armador Ray Allen fez 27 pontos, com 10 rebotes e cinco assistências, para que a equipe vencesse por 112 a 101 o New Jersey Nets no duelo da Divisão do Atlântico. O ala Kevin Garnett completou a ação do "big three" do Celtics 18 pontos, 14 rebotes e seis assistências. O Utah Jazz conseguiu a terceira vitória consecutiva após o triunfo por 118 a 94 sobre o Memphis Grizzlies. O ala Carlos Boozer e o armador Deron Williams lideraram o ataque do Jazz, que fica com marca de 5 vitórias e 2 derrotas, na liderança da Divisão Noroeste, enquanto o Grizzlies (1 vitória e 4 derrotas) segue em crise, ao somar duas derrotas seguidas. Boozer liderou o ataque com 31 pontos e sete rebotes, enquanto Williams fez 20 pontos e deu 13 assistências. O ala Carmelo Anthony fez 32 pontos e 10 rebotes, e levou o Denver Nuggets à vitória de 113 a 106 sobre o Indiana Pacers. Para o Nuggets (4 vitórias e 3 derrotas) foi sua segunda vitória consecutiva, e está atrás do Jazz, no segundo lugar da Divisão Noroeste. Outra equipe que conseguiu vitórias seguidas foi o Toronto Raptors, que pela segunda vez consecutiva conseguiu o triunfo, desta vez por 101 a 71 sobre o Chicago Bulls. O ala-armador argentino Carlos Delfino e o ala Chris Bosh foram os líderes do Raptors, que mantêm o Chicago Bulls em crise. O Portland Trail Blazers teve como destaque o ala-armador Brandon Roy, que fez 32 pontos - o máximo em sua carreira - e deu sete assistências, levando sua equipe à vitória por 91 a 82 sobre o Dallas Mavericks. O ala-armador Kevin Martin fez 29 pontos e o pivô Brad Miller fez 12 pontos, com 16 rebotes, para que o Sacramento Kings vencesse por 100 a 93 sobre o Minnesota Timberwolves, que perdeu todos os jogos na atual temporada. Atualizada às 11h29