Leandrinho brilha e Suns empata série em jogo emocionante O apoio do armador brasileiro Leandro Barbosa, o Leandrinho, ao canadense Steve Nash no ataque, foi fundamental para o Phoenix Suns derrotar o Los Angeles Lakers por 126 a 118, na prorrogação No caldeirão em que se transformou o Staples Center de Los Angeles na noite de quinta-feira, Nash liderou o ataque do Suns com 32 pontos, 13 assistências e dois rebotes. Leandrinho jogou 47 minutos, no lugar de Raja Bell, suspenso, e se destacou com 22 pontos, duas assistências e duas roubadas de bola. Com a vitória o Suns empatou o playoffs em 3 a 3. Além de ajudar o ataque, Leandrinho atuou na marcação do astro do Lakers, o ala-armador Kobe Bryant, que terminou o jogo com 50 pontos. Mesmo assim, o brawsileiro ganhou elogios do astro da equipe. "Ele foi nosso jogador decisivo. Cresceu no ataque e defendeu muito bem no duelo com Kobe, que se viu obrigado a arriscar arremessos difíceis", disse Nash. O sétimo e decisivo jogo será no sábado, em Phoenix. O vencedor vai enfrentar o Los Angeles Clippers nas semifinais da Conferência Oeste. Classificados Nos outros dois jogos desta sexta-feira, os visitantes venceram e asseguraram a classificação para as semifinais da Conferência Leste. Em Indiana, o New Jersey Nets venceu o Indiana Pacers por 96 a 90 e fechou a série em 4 a 2. O ala Richard Jefferson marcou 30 pontos, mas o cestinha do jogo foi Anthiny Johnson, do Indiana, com 40 pontos. Em Chicago, Shaquille O´Neal teve atuação de gala, com 30 pontos e 20 rebotes, e liderou o Miami Heat na vitória por 113 a 96 sobre o Chicago Bulls. A série também foi fechada em 4 a 2. O Miami pega o New Jersey nas semifinais.