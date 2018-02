Leandrinho brilha, e Suns garantem 11.ª vitória seguida Com uma boa atuação do brasileiro Leandrinho e do canadense Steve Nash, o Phoenix Suns acumulou a 11.ª vitória consecutiva na temporada regular da NBA ao derrotar na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília) o Houston Rockets por 100 a 91, fora de casa, no Ginásio Toyota Center, em Houston. O resultado mantém o time dirigido pelo treinador Mike D´Antoni na segunda colocação da Conferência Oeste, somando 30 vitórias e oito derrotas na temporada 2006/07 da liga norte-americana de basquete. A primeira colocação está com o Dallas Mavericks (32 triunfos e oito tropeços). Apesar da derrota, o cestinha da partida foi o armador Rafer Alston, dos Rockets, que marcou 29 pontos. O armador Luther Head e o ala Shane Battier também se destacaram ao marcarem 16 pontos cada. Pelos Suns, Nash registrou um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao converter 21 pontos e dar 14 assistências. Leandrinho terminou o jogo com 20 pontos, dois a menos que o pivô Amare Stoudemire, que também conseguiu capturar 11 rebotes. "Leandrinho e Steve foram os dois jogadores que permitiram uma reação no momento oportuno", declarou o treinador dos Suns após o fim da partida. Outro brasileiro a entrar em quadra na rodada foi o pivô Anderson Varejão. Apesar de ter bom desempenho na defesa, a sua equipe, o Cleveland Cavaliers, foi superado pelo Portland Trail Blazers por 94 a 76, fora de casa, no Ginásio Rose Garden. Atuando 32 minutos, Varejão pegou 11 rebotes e marcou sete pontos. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Cleveland, que teve como cestinha o ala Lebron James, com 23 pontos. Mesmo com o resultado negativo, a equipe prossegue na liderança da Conferência Leste, com 23 vitórias em 38 partidas. Estréia amarga Na primeira partida do ala Chris Webber com a camisa do Detroit Pistons, a equipe foi derrotada pelo Utah Jazz por 100 a 99, no Palace of Auburn Hills, em Detroit. O time de Salt Lake City conseguiu acabar com sua maior série de derrotas na temporada - quatro. O armador Deron Williams, que converteu um arremesso da linha dos três pontos faltando 44 segundos para o fim do jogo para garantir a vitória para o Jazz, foi o maior pontuador do confronto, com 31. Pelo lado dos Pistons, Chauncey Billups fez 26. Webber fez apenas dois pontos nos 17 minutos em que esteve em quadra. Confira os resultados da rodada: Toronto Raptors 101 x 85 Sacramento Kings Washington Wizards 99 x 98 New York Knicks Charlotte Bobcats 85 x 92 New Jersey Nets Detroit Pistons 99 x 100 Utah Jazz Milwaukee Bucks 90 x 99 Chicago Bulls Memphis Grizzlies 118 x 102 Philadelphia Sixers Minnesota Timberwolves 88 x 105 Atlanta Hawks Houston Rockets 91 x 100 Phoenix Suns San Antonio Spurs 96 x 100 Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 94 x 76 Cleveland Cavaliers Los Angeles Clippers 115 x 109 Golden State Warriors