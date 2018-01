Leandrinho brilha e Suns vira partida contra o Lakers Leandrinho provou porque é um dos fortes candidatos ao título de ´sexto homem do ano´ da temporada 2006/2007 da NBA. O armador brasileiro foi o grande responsável pela virada do Phoenix Suns contra o Los Angeles Lakers, neste domingo, por 95 a 87, pelo primeiro jogo da melhor de sete dos playoffs da liga norte-americana de basquete. O brasileiro saiu do banco de reservas e foi o cestinha do seu time com 26 pontos, sendo que 15 deles foram seguidos. Além dos pontos, Leandrinho pegou cinco rebotes. Três jogadores do Suns conquistaram um ´double-double´ (dois dígitos em duas categorias). O pivô Amare Stoudemire, com 23 pontos e 12 rebotes; o ala-pivô Shawn Marion, 16 pontos e 16 rebotes, e o armador Steve Nash, 20 pontos e 10 assistências. Mas a vitória não foi fácil. Determinado a tirar a vantagem do mando de quadra do Suns, o Lakers começou bem a partida e venceu os dois primeiros quartos por 23 a 18 e 25 a 21. O ala-armador Kobe Bryant foi o destaque do time de Los Angeles marcando 23 pontos somente no primeiro tempo. O Suns começou a reagir no terceiro quarto. Leandrinho entrou depois de cinco minutos de jogo e acertou quatro arremessos, sendo dois deles de três pontos, diminuindo a vantagem do Lakers de nove para apenas três pontos. No último quarto, o Phoenix provou porque é um dos melhores times da liga norte-americana de basquete. O time impôs seu ritmo rápido e virou o placar com facilidade, com duas cestas de Leandrinho. Abatido, o Lakers tentou realizar uma marcação especial sobre o brasileiro, mas deixou a quadra livre para outros jogadores do Suns pontuarem. O astro Kobe Bryant praticamente sumiu no último quarto, anotando somente quatro pontos, mas terminou como cestinha do jogo com 39.