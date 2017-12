Leandrinho brilha em rodada da NBA As participações individuais do armador Allen Iverson e do ala-armador Kobe Bryant voltaram a fazer a diferença na NBA, com mais de 40 pontos cada um em uma rodada marcada também pelo bom aproveitamento do armador brasileiro Leandrinho, que assumiu a condição de titular no Phoenix Suns. O jogador brasileiro, que esteve em quadra por 41 minutos, marcou 17 pontos na derrota por 115 a 103 sofrida pelo Suns para o Memphis Grizzlies. O armador respondeu à aposta do técnico com seis rebotes e quatro assistências, além de ter convertido seis de 14 arremessos de três e mantido 100% de aproveitamento nos lances livres. "Falta algo a nossa equipe nos momentos decisivos para manter a vantagem no placar. Precisamos também melhorar a defesa", comentou Leandrinho. "Mas sabemos que chegaremos mais longe com o desenvolvimento da competição", completou. Já o armador Allen Iverson viajou com o Philadelphia Sixers a Toronto para anotar 42 pontos, sua melhor marca na temporada, superando os 35 anotados contra o Milwaukee Bucks. Sua equipe venceu o Raptors por 121 a 115, e o rival somou sua oitava derrota no ano. Outro a marcar 42 pontos na rodada foi o ala-armador Kobe Bryant, que voltou a fazer a diferença em seu retorno ao Staples Center, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o New York Knicks por 97 a 92, rompendo uma seqüência de três derrotas consecutivas da equipe. As ações de Bryant também contentaram o treinador Phil Jackson, que voltou a ganhar o duelo contra o grande rival, o lendário Larry Brown, agora nos Knicks. O histórico do confronto entre ambos registra 26 vitórias contra 13, em favor de Jackson. O armador Kareem Rush marcou 35 pontos, sua melhor marca como profissional, e o novato Raymond Felton fez 18 pontos e deu 10 assistências em sua primeira partida como titular para levar os Bobcats de Charlotte a vencer os Pacers de Indiana por 122 a 90. Os Bobcats romperam uma seqüência de cinco derrotas consecutivas, e conseguiram o feito sobre um grande rival, de forma humilhante - foi a vitória com maior diferença de pontos desde que chegaram à NBA há dois anos. O ala-pivô Okafor marcou 20 pontos para os Bobcats. Em Oklahoma, o ala Anthony registrou sua pontuação mais alta na temporada, ao anotar 31 pontos e marcar cestas decisivas no quarto período para que o Denver Nuggets vencesse os Hornets de Nova Orleans por 91 a 81. Os últimos acumulam quatro derrotas seguidas. Já o ala-armador Michael Reed assumiu a condição de destaque dos Milwaukee Bucks, ao marcar 27 pontos na vitória sobre o Golden State Warriors por 90 a 87. A contribuição de Redd foi fundamental para que os Bucks encerrassem uma seqüência de 17 derrotas consecutivas como visitantes contra equipes da Conferência Oeste. O ala Zach Randolph conseguiu 22 pontos e 10 rebotes e comandou o Portland na vitória por 96 a 93 sobre o Chicago Bulls, que perdeu a segunda partida seguida. Com o resultado, o Portland foi do terceiro ao primeiro lugar da Divisão correspondente na Conferência Oeste. Em Boston, o armador Ray Allen voltou a ser o melhor jogador no ataque. Com 32 pontos, se transformou no destaque do Seattle Supersonics, que venceu o Boston Celtics por 113 a 100.