Leandrinho brilha em vitória dos Suns sobre os Warriors O armador Leandro Barbosa, o Leandrinho, foi o destaque do Phoenix Suns na vitória sobre o Golden State Warriors por 128 a 105. O brasileiro foi o maior pontuador da partida, com 26 pontos - somente quatro abaixo de sua melhor marca na liga profissional americana. Ao longo dos 34 minutos em que permaneceu em quadra, Leandrinho conseguiu cinco assistências e um rebote. O Phoenix Suns lidera a Divisão do Pacífico, com a impressionante marca de 21 vitórias nas últimas 24 partidas. Pelo Golden State, o destaque ficou para Monta Ellis, com 22 pontos. A equipe é a terceira da Divisão do Pacífico, com 18 vitórias, e 18 derrotas. Resultados dos outros jogos de domingo: Toronto Raptors 116 x 111 Washington Wizards Minnesota Timberwolves 103 x 99 Houston Rockets San Antonio Spurs 110 x 96 Memphis Grizzlies Orlando Magic 87 x 79 Boston Celtics Phoenix Suns 128 x 105 Golden State Warriors Miami Heat 93 x 90 Portland Trail Blazers L.A. Lakers 101 x 98 Dallas Mavericks