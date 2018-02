Leandrinho brilha na vitória do Suns sobre o Kings na NBA

O brasileiro Leandrinho foi um dos destaques na vitória do Phoenix Suns sobre o Sacramento Kings por 117 a 102, em partida realizada na noite deste domingo, válida pela temporada regular da NBA. Leandrinho atuou por 26 minutos e marcou 22 pontos no jogo. O ala/armador acertou oito de seus 15 arremessos. Ele também anotou quatro cestas de três pontos, além de converter dois lances livres. Outro que se destacou no jogo foi o pivô Amar Stoudemire, com 31 pontos - ele foi o cestinha do confronto. Pelo lado do Kings, o melhor em quadra foi o ala/armador John Salmons, que fez 23 pontos. Com a vitória, o Suns se consolida na liderança da Divisão do Pacífico, com 22 triunfos e 9 derrotas. Já o Kings está em penúltimo lugar na Divisão do Pacífico. Resultados deste domingo New York Knicks 83 x 100 Chicago Bulls Portland Trail Blazers 97 x 72 Philadelphia Sixers Denver Nuggets 95 x 105 Golden State Warriors San Antonio Spurs 111 x 87 Memphis Grizzlies Sacramento Kings 102 x 117 Phoenix Suns Los Angeles Lakers 91 x 110 Boston Celtics