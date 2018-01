Leandrinho brilha na vitória do Suns sobre o Raptors O armador brasileiro Leandrinho foi o grande destaque do Phoenix Suns ao bater seu recorde pessoal na atual temporada da NBA, fazendo 28 pontos na vitória, por 140 a 126, sobre o Toronto Raptors, no Canadá, na noite desta sexta-feira. Foi a 49ª vitória do Suns na temporada, contra apenas 23 derrotas. A equipe lidera a Divisão do Pacífico e segue em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás do San Antonio Spurs. Leandrinho jogou 33 minutos e converteu 11 de 15 arremessos de dois e três pontos. Registrou três rebotes e três assistências. O brasileiro superou sua melhor marca de 24 pontos, conquistada em 8 de fevereiro na vitória por 108 a 102 sobre o Memphis Grizzlies. Outros resultados da rodada Atlanta Hawks 88 x 91 New Jersey Nets Orlando Magic 108 x 99 Dallas Mavericks New York Knicks 112 x 117 Philadelphia 76ers Charlotte Bobcats 107 x 113 Chicago Bulls Detroit Pistons 112 x 105 Milwaukee Bucks New Orleans Hornets 107 x 102 Memphis Grizzlies Houston Rockets 105 x 103 Washington Wizards Denver Nuggets 106 x 94 Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers 106 x 91 Utah Jazz Golden State Warriors 93 x 96 Sacramento Kings Seattle SuperSonics 93 x 106 Los Angeles Lakers