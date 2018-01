Leandrinho brilha na vitória dos Suns O brasileiro Leandrinho, que jogou substituindo o contundido Steve Nash, fez 22 pontos, sua pontuação mais alta na atual temporada da NBA, e comandou a vitória do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Clippers, por 118 a 111, ontem à noite, em Phoenix. Nas breves aparições anteriores que fez, substituindo Nash, o brasileiro tinha uma média de apenas 5,8 pontos por partida. Ontem, nos 36 minutos em que esteve na quadra, encestou nove dos 15 arremessos que fez, sendo sete de dois pontos, duas cestas de três pontos e acertou dois tiros livres. Logo no primeiro quarto, Leandrinho fez nove pontos consecutivos e no quarto final superou sua pontuação mais alta até então, que era de 19 pontos, com uma cesta de três pontos, encerrando a partida com 22 assinalados. De quebra, ainda pegou seis rebotes e fez duas assistências.