Leandrinho chega com o Suns à final da Conferência Oeste O ataque do Phoenix Suns voltou a ser uma máquina de fazer pontos e derrotou o Los Angeles Clippers por 127 a 107 no sétimo jogo da série melhor de sete, garantindo a vaga na final da Conferência Oeste. Com o resultado, o time de Leandrinho vai disputar o título pelo segundo ano consecutivo. O brasileiro jogou por 24 minutos e marcou 18 pontos. O cestinha da equipe foi o ala Shawn Marion, com 30 pontos. Pelo Clippers, o destaque foi Elton Brand, que marcou 36 pontos. O adversário do Phoenix na final será o Dallas Mavericks, que venceu o San Antonio, atual campeão da NBA, por 119 a 111, também no sétimo jogo. O ala Tim Duncan marcou 41 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota do time da casa. Pelo Dallas, brilhou o alemão Dirk Nowitzki, que marcou 38 pontos e pegou 15 rebotes. A série melhor de sete começa quarta-feira, no American Airlines Center de Dallas. Na noite desta terça-feira, em Detroit, o Detroit Pistons recebe o Miami Heat na primeira partida da final da Conferência Leste.