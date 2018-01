Leandrinho comanda 2.ª vitória do Suns sobre o Lakers O ataque do Phoenix Suns, comandado pelo armador brasileiro Leandrinho, brilhou na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 126 a 98, no segundo jogo da primeira rodada dos playoffs da NBA. A vitória mostrou um Suns superior em todos os aspectos. O time tem agora uma vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-sete. O próximo jogo será no Staples Center de Los Angeles, nesta quinta-feira. Leandrinho voltou a ser o comandante do ataque do Suns. O armador brasileiro, ganhador do prêmio de melhor reserva da liga, recebeu o troféu antes de começar a partida. E, com 26 pontos, pelo segundo jogo consecutivo, empatou sua melhor marca como profissional em playoffs. O armador jogou 26 minutos e acertou 11 de 18 arremessos de quadra, sendo 4 de 8 de três pontos. Ele deu três assistências, pegou dois rebotes e roubou duas bolas. O canadense Steve Nash somou 16 pontos e 14 assistências e não deixou o Lakers reagir. "Não há o que dizer. Eles jogaram muito bem, estabeleceram sempre o ritmo do jogo e ganharam com facilidade. Agora precisamos reagir em casa", comentou o ala-armador Kobe Bryant. Aliás, Bryant, que vinha de uma grande atuação individual na primeira partida, com 39 pontos, neste segundo jogo ficou com apenas 15, além de cinco assistências e quatro rebotes.