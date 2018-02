Leandrinho comanda a vitória do Suns em Toronto

A torcida do Toronto Raptors foi ao Air Canada Centre e viu um show do Phoenix Suns, que venceu por 136 a 123, na sua quarta vitória consecutiva, com destaque para o ala-armador Leandrinho. O placar foi o mais alto da temporada para os dois times. O brasileiro anotou 35 pontos em 34 minutos. Foram 14 de 23 arremessos de quadra, sendo 5 de 14 de três pontos, e 2 de 2 lances livres. Ele também pegou três rebotes, deu duas assistências e roubou duas bolas. A melhor marca de Leandrinho como profissional foi estabelecida dia 10 de novembro, no jogo contra o Orlando Magic, com 39 pontos. Nash contribuiu com 10 pontos e 18 assistências para o Suns (15 vitórias e 4 derrotas). O Raptors (10 vitórias e 9 derrotas), sem os titulares Chris Bosh e Andrea Bargnani, foi liderado pelo armador T.J.Ford, que também retornava de uma lesão. Ele marcou 27 pontos. Resultados desta quarta-feira: Philadelphia 76ers 103 x 113 Boston Celtics Washington Wizards 105 x 85 Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 123 x 136 Phoenix Suns Charlotte Bobcats 82 x 91 Chicago Bulls New Jersey Nets 93 x 100 New York Knicks New Orleans Hornets 76 x 91 Detroit Pistons Houston Rockets 105 x 92 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 97 x 95 Dallas Mavericks Denver Nuggets 107 x 111 Los Angeles Lakers Golden State Warriors 120 x 90 Milwaukee Bucks Seattle Supersonics 95 x 88 Los Angeles Clippers